Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что дестабилизация ситуации в республике после президентских выборов невозможна без внешней поддержки.

«Любая революция должна иметь внешнюю поддержку, без этого я не вижу никаких возможностей майданов или чего-то подобного. Серьезная дестабилизация в Молдавии нашим восточным партнерам – России – невыгодна, независимо от того, кто выиграет президентские выборы. Запад у нас большой, Европейскому союзу дестабилизация на границе тоже невыгодна», — сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.

В тоже время он допускает, что в Молдавии могут быть лица, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом Додон подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы выборы прошли строго по закону.

Проведение президентских выборов в Молдавии запланировано на 1 ноября.