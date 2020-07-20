Президент Молдавии Игорь Додон считает, что вотум недоверия правительству не смог набрать нужного количества голосов в парламенте, потому что проект изначально был бессмысленным.

Парламентской оппозиции Молдавии в понедельник не удалось отправить в отставку правительство Иона Кику. Инициированный ими вотум недоверия кабмину не набрал нужного количества голосов.

«Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было бессмысленным действием, политической импровизацией… Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло – и оппозиции и правлению – оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент обратился к парламентским партиям с призывом к диалогу, он призывает их в ходе совместной работы найти лучший вариант, чтобы республика смогла преодолеть сложный период, спровоцированный пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

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