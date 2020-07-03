Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу выразил надежду, что олигарха Владимира Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы.

«Я надеюсь, что экстрадиция Плахотнюка произойдет в ближайшие месяцы, очень многие его ждут в Молдавии, чтобы он ответил за все годы узурпации власти. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.