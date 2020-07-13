Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопрос выставленных Тирасполем на фоне COVID-19 карантинно-санитарных постов и подтвердили готовность встретиться в конце июля, сообщила пресс-служба главы ПМР.

«Собеседники подтвердили готовность встретиться в конце текущего месяца для обсуждения актуальных вопросов переговорной повестки», — говорится в сообщении.

В ходе разговора речь шла и о выставленных Тирасполем карантинно-санитарных постах в качестве противоэпидемических барьеров. Красносельский подчеркнул, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в непризнанной ПМР и Молдавии будет благополучной, уточнила пресс-служба.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1302 приднестровцев, 50 человек скончались, 1119 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.