Участница проекта Юлия Иванченко решилась привезти на «Дом-2» свою дочь. В сети появились фотографии, которые разместил в своём блоге Роман Капаклы. На них видно, как дочь Иванченко играет с его собакой на лужайке дома, где проживают участники «Спаси свою любовь».



Получается, что семья Иванченко ничем не отличается от обычных пар телестройки. Они тоже готовы зарабатывать рейтинг и повышать личную популярность за счёт других людей, и их не смущает, что во всём этом будет участвовать их дочь. Кстати, Вячеслав раньше говорил, что не собирается приводить ребёнка в то место, где можно увидеть нечто непристойное и неподобающее.



К тому же, наряду с взрослыми недетскими отношениями на проекте присутствуют ссоры, оскорбительное поведение с употреблением матерных слов и разборки, которые не стоит видеть маленькой девочке. Сейчас супруги поменяли своё мнение и всё-таки привезли дочь на проект. При этом непонятно, почему участники телешоу положительно относятся к Юле, а вот к Славе проявляют негатив, несмотря на их общее принятие решений. Так, они считают мужчину лжецом и непорядочным человеком, а Юлю стараются всячески поддерживать.