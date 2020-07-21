Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис сломала ногу. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две», — поделилась юная спортсменка.

Уже известно, что из-за травмы она пропустит предсезонные прокаты. Тем не менее, Дэвис настроена на быстрое восстановление, и после снятия гипса сразу перейдет к тренировкам, чтобы готовиться к сезону.

Тутберидзе ободрила дочь. «Выздоравливай, доча», — прокомментировала она свою сториз в Instagram.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Дважды их пара становилась серебряными призерами на юниорских Гран-при.