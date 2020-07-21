Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис сломала ногу. Об этом она сама сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
«Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две», — поделилась юная спортсменка.
Уже известно, что из-за травмы она пропустит предсезонные прокаты. Тем не менее, Дэвис настроена на быстрое восстановление, и после снятия гипса сразу перейдет к тренировкам, чтобы готовиться к сезону.
Тутберидзе ободрила дочь. «Выздоравливай, доча», — прокомментировала она свою сториз в Instagram.
Диана Дэвис выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. Дважды их пара становилась серебряными призерами на юниорских Гран-при.
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Вот уже 4 недели, как я в гипсе. Осталось ещё две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону. #перелом