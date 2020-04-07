Дочь Сергея Доренко Екатерина получила ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти, после того как сделала замечание своей соседке из-за костра высотой около пяти метров на участке в Подмосковье.

«Это была суббота, мы сидели на веранде, слушали музыку, вдруг увидели яркое пламя на соседнем участке, костер был очень высоким, метра 4–5, и очень близко к нашему деревянному забору и дереву. Достаточно опасно. Я подошла к забору проверить, не угрожает ли нам пожар. Людмила со своим 2-летним сыном что-то жгли», — цитирует ее сайт kp.ru во вторник, 7 апреля.

По словам Екатерины, она подошла, чтобы узнать, контролирует ли Людмила огонь, но в ответ получила только нецензурную брань. В итоге Екатерина решила снять происходящее на видео, после чего соседка ударила ее горячей палкой, которой перед этим шевелила ветки в костре.

Конфликты с Людмилой происходят не первый раз. Екатерина отметила, что после этого случая она не станет ждать, когда Людмила «с вилами набросится на меня, мою маму или ребенка», и в настоящий момент собирает документы для заявления в полицию.

Сергей Доренко (1959–2019) — российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» с 2014 по 2019 год. Скончался в возрасте 59 лет после того, как во время поездки на мотоцикле по центру Москвы ему стало плохо с сердцем.