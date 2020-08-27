Бывшая участница телестройки Александра Гозиас рассказала подписчикам, как сложно ей было перевезти дочь в Москву. По словам Саши, поначалу девочка сомневалась, хочет ли уезжать в другой город, но увидев свою новую комнату, она практически сразу забыла обо всех сомнениях.



Бывший муж Саши Илья Кротков подавал на Гозиас в суд, чтобы власти решили, где должна проживать маленькая София. Когда Илья понял, что Александра твёрдо решила перевозить девочку в Москву ещё до огласки решения суда, он очень сильно злился. Саша предложила бывшему мужу забрать дочь к себе, на что мужчина не смог ответить ничего внятного и просто пропал.



Во время судебного процесса Саше даже не нужно прилетать в Калининград, потому что всеми делами будет заниматься её адвокат. С нынешним мужем Саши у маленькой Софии хорошие отношения, они проводят много времени вместе, и девочка даже подумывает над тем, чтобы называть его папой. Саша сомневается, нужно ли это, но сказала дочери, что им стоит сесть и обсудить, как они будут друг к другу обращаться.