В СМИ появилась информация о том, что народная артистка РСФСР Нина Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Однако дочь Руслановой сообщила, что эти слухи — ложные.

«Мне тоже очень интересно, куда маму госпитализировали. Вот пытаемся с ней выяснить, в какую же больницу нас отправили! Нина Ивановна чувствует себя нормально. Для своего возраста — приемлемо», — приводит ее слова РИА Новости.

Как писал «Рамблер», В 2009 году у Нины Руслановой случился первый инсульт.

Проблемы с сердцем вот уже десять лет не отпускают актрису.

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