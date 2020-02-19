Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова заявила, что поступить в престижный российский вуз может «может абсолютно любой старающийся и способный человек». По ее мнению, рассуждать, что такое образование доступно только «мажорам» — как минимум абсурдно.

Пескова рассказала, что на ее направлении «Международные отношения» в магистратуре МГИМО учатся очень образованные и невероятно способные ребята.

«На нашем факультете вообще речи о «мажорстве» и каких-то проплаченных сессиях и быть не может. Естественно, стереотип о золотой молодёжи взялся не из воздуха, но это не значит, что все дети влиятельных родителей из обеспеченных семей неспособные и безответственные. В общем, я убеждена, что если у человека есть сила воли, (что, наверное, даже важнее наличия мозгов) то у него все получится», — написала Пескова в своем Instagram.

Согласно сайту МГИМО, стоимость года обучения в магистратуре на направлении «Международные отношения» составляет около 400 тысяч рублей.

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