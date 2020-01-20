Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца. Мачеху девушка называет по имени.

Но для того, чтобы в семье царил мир, а отношения между Татьяной Навкой и Лизой Песковой стали искренними и дружескими, понадобилось шесть лет. Лиза говорит, что Таня стала для неё человеком, который может дать дельный совет.

Ко мне осознание многих вещей пришло в 20-21 год, — признаётся дочь Пескова в интервью Forbes.

С каждым членом семьи Лизе удалось выстроить отношения и при этом заниматься своей жизнью. Членов своей семьи девушка воспринимает как друзей.

С собственной матерью Лиза свою личную жизнь не обсуждает. Все свои секреты она доверяет папе — Дмитрию Пескову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Она не уточнила, во время каких событий и каким образом этот «беспредел» проявляется.

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