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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова заявила в Instagram, что из-за высокого поста отца имеет огромное количество возможностей, которые необходимо правильно использовать, но у нее нет права на ошибку.

Пескова в «сторис» ответила на вопросы подписчиков, которых среди прочего интересовала ее личная жизнь и то, сложно ли быть дочерью высокопоставленного чиновника.

«Я понимаю, что это интересно. Вы даже не представляете, какая это огромная ответственность и сколько у меня возможностей, которыми нужно уметь пользоваться и делать это правильно», — пояснила она.

При этом, по словам Песковой, у нее «просто нет права на ошибку».

«То есть ты не можешь позволить себе оговориться, не говоря уже о том, чтобы тупить. В принципе, если спокойно к этому относиться, то нормально», — заверила она.

Дочь пресс-секретаря также отметила, что не собирается афишировать свою личную жизнь.

«Рамблер» писал, что ранее Елизавета Пескова высказалась о религии, заявив, что ей ближе всего ислам.

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