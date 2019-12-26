Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета намекнула в Instagram, что вышла замуж.

Елизавета Пескова предложила подписчикам ответить на интересующие их вопросы о ней. Один из пользователей поинтересовался, почему она до сих пор не замужем.

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«Вы думаете, что я не замужем только потому, что у меня нет фото в инсте со свадьбы?», — ответила на это Елизавета.

На вопрос, как обстоят дела на личном фронте, Пескова ответила, что «все давно налажено».

Девушка рассказала, что ценит в мужчинах понимание, воспитание и порядочность. А в отношениях — взаимное уважение.

В октябре 21-летняя дочь Дмитрия Пескова сообщала в соцсетях, что вскоре состоится ее свадьба.

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