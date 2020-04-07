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Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса, заразившаяся коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя лучше. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
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Буду держать вас в курсе.
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», 23-летняя Охлобыстина призналась в инстаграме, что больна коронавирусной инфекцией. Она сообщила, что у нее насморк, потеря обоняния и температура 36,8 градуса.
Вчера она опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой рассказала, что почувствовала недомогание довольно давно — поднялась температура, начался насморк, заболело горло. Анфиса несколько раз вызывала врачей, но те отказывались приезжать. Тем временем мать Оксана лечила дочь от ангины. В какой-то момент девушка потеряла обонянии.
«Я очень сильно испугалась», — сообщила она.
После этого Охлобыстина вызвала медиков для сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Те прибыли и подвергли тестированию всю семью. В ожидании результатов исследования все они были помещены на карантин. Между тем у Анфисы спала температура, а обоняние постепенно возвращается.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 1,3 миллиона человек.
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