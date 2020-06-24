Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев всегда был энергичным и подтянутым, необходимость быть таким он усвоил, еще в молодости в царской армии изучая наставление для унтер-офицеров, и таким же молодцеватым он прошел на Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, рассказала в интервью Mpravda.com дочь полководца Наталия Конева.

На Параде Победы Конев шел во главе сводного полка 1-го Украинского фронта. Министерство обороны России ранее опубликовало документы, приуроченные к 75-летию Парада Победы. В их числе — справка о том, сводные полки каких фронтов лучше других прошли тогда. Первым из них указан 1-й Украинский фронт.

«Это очень приятно. Я горжусь этим», — сказала Наталия Конева.

«Но вообще папа был очень энергичный, стремительный человек», — добавила она.

Под стать своему командующему были и его воины, отметила дочь Конева. «У меня хранится открытка, написанная папе после войны танкистами 7-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. Там были просто потрясающие слова: «Хотя мы все уже пенсионеры, но мы не утратили той боевой закалки и того войскового товарищества, которыми отличался от всех фронтов наш славный и самый быстрый 1-й Украинский фронт. Недаром враги называли вас «маршал Вперед», — сказала Наталия Конева.

«Но если говорить о вот той папиной бодрости, с которой он шел по Красной площади, то наверняка он помнил и свой старый, изданный еще до Первой мировой войны, учебник – руководство для унтер-офицеров. Отец его читал и делал пометки синим карандашом. Он, например, подчеркнул такие слова: «Каждый нижний чин должен всегда и везде иметь бодрый и молодцеватый вид, держать себя с достоинством». Таким мы папу и видим на кинохронике», — рассказала дочь маршала.

Иван Степанович Конев (1897-1973) — советский полководец, Маршал Советского Союза. В 1916 году был призван в Русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны. Участник Февральской революции 1917 года в Москве и Октябрьской революции 1917 года в Киеве. Демобилизован в декабре 1917 года. Во второй половине 1918 года добился зачисления в Красную Армию, был участником Гражданской войны.

В начале Великой Отечественной войны командовал 19-й армией, затем был командующим войсками фронтов: Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского. Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций. Участвовал в битве за Москву, в Курской битве, освобождении Украины. Именно войска 2-го Украинского фронта в марте 1944 года первыми вышли к государственной границе СССР. Далее были Висло-Одерская операция, штурм Берлина, освобождение Праги. Решительность в проведении операций принесла Коневу славу мастера окружений, а близость к бойцам – неофициальное звание солдатского маршала.

Дважды Герой Советского Союза. Кавалер ордена «Победа», семи орденов Ленина, многих других государственных наград, а также многочисленных иностранных орденов. Герой ЧССР и Герой Монгольской народной республики. Похоронен на Красной площади.