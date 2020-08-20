Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль дала клятву у гроба матери, пишут «Дни.ру».

Во время траурной церемонии на Троекуровском кладбище в Москве дочь певицы пообещала не позволять очернять и порочить имя матери.

«Моя мама была лучшей в мире бабушкой, тещей, дочерью. Мамочка, я клянусь тебе, что никогда в жизни не позволю очернять и порочить твое имя. А еще обещаю, что позабочусь о всех членах нашей семьи. У нас все будет хорошо», — сказала Бриль.

На похоронах присутствовал и вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, которого многие считают виновником трагедии певицы.

Он не общался с родственниками Легкоступовой и стоял в противоположной от них стороне. Юрий поцеловал Валентину, упал на колени и прошептал: «Прости меня!» Затем в сопровождении охраны он уехал.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. 11 августа 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику. В клинике состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, где и обнаружили черепно-мозговую травму. Фирсов заявил, что его жена упала в ванной. Версия о падении проверяется, Юрий Фирсов был задержан по подозрению в избиении супруги.