Экс-участница главной телестройки страны Саша Артемова стала мамой девять месяцев тому назад. Девушка признается, что ей тяжело дается постоянный уход за малышкой, которая, к тому же, недавно сильно заболела.



Так, недавно Саша пожаловалась на проблемы со здоровьем у своей малышки – высокую температуру и слабость. Девушка вызвала скорую помощь, медики которой констатировали, что у девочки бледная лихорадка.



Врач хотела уколоть ребенку жаропонижающие препараты, но при виде иглы малышка стала истерить, и Артемовой удалось убедить доктора дать лекарства ей внутрь. Теперь девочке предстоит длительное лечение по борьбе с вирусом. Но Саша намерена обратиться к педиатру из частной больницы за консультацией, чтобы тот подтвердил или опроверг назначения врача скорой помощи, которому молодая мама боится доверять здоровье своей дочки.