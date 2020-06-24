Генерал Александр Лучинский был для одного из самых великих отечественных полководцев маршала Ивана Конева символом генерала-гвардейца и поэтому был назначен правофланговым в шеренге командиров армий, шедших во главе сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади в Москве, рассказала в интервью Mpravda.com дочь маршала Наталия Конева.

Сам Иван Конев на Параде Победы возглавлял сводный полк 1-го Украинского фронта. «Позади отца на Параде чеканила шаг целая линейка его знаменитых командармов, которые прошли с боями Россию, потом освобождали огромную территорию Украины – от Харькова до Львова, а потом и Польшу, штурмовали Берлин, освобождали Прагу, где закончили свой боевой путь», — сказала Наталия Конева. «А правофланговым папа определил Александра Александровича Лучинского – высокого, статного, потрясающе красивого командира 28-й армии. Как папа рассказывал, когда он впервые увидел Лучинского, то понял, что видит перед собой символ настоящего генерала-гвардейца», — добавила она.

А штандарт 1-го Украинского фронта на Параде Победы нес легендарный ас, летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, отметила Конева. «Папа им тоже очень гордился», — сказала дочь полководца.

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Александр Лучинский (1900-1990) служил в Красной армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В конце 1930-х годов помогал китайскому народу в борьбе против японских милитаристов. В годы Великой Отечественной войны в качестве командира дивизии участвовал в обороне Кавказа, в Северо-Кавказской и Краснодарской наступательных операциях, затем командовал 3-м горнострелковым корпусом, успешно действовавшим в составе Северо-Кавказского фронта, а затем Приморской армии. Войска корпуса отличились при разгроме таманской группировкой противника в Новороссийско-Таманской наступательной операции, в боях на Керченском плацдарме, при освобождении городов Ялты и Севастополя в Крымской наступательной операции.

С мая 1944 года генерал Лучинский — командующий 28-й армией в составе 1-го и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Участник Белорусской наступательной операции и Восточно-Прусской наступательной операции. 28-я армия особо отличилась при ликвидации вражеской группировки войск юго-западнее Кёнигсберга (ныне — Калининград). Затем 28-я армия успешно действовала в Берлинской и в Пражской наступательных операциях. За успешные боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны войска, которыми командовал Лучинский, 20 раз отмечались в приказах Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.