Дочь главы Чечни Айшат Кадырова ответила Госдепу США на внесение в «черный список». Согласно позиции Вашингтона, Рамзан Кадыров причастен к «многочисленным грубым нарушениям прав человека, имевшим место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни».

В своем Instagram Айшат Кадырова написала, что всегда была и будет верной помощницей своему отцу.

“Я вижу, как переживает Рамзан Кадыров за судьбу своего народа, как искренне любит нашу Родину. Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей. Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки”, — написала Кадырова.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что США ввели санкции против Кадырова.