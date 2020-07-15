Криминальное продолжение получила громкая история с младенцами от суррогатных матерей, которых случайно обнаружили в начале 2020 года в съемной квартире в городском округе Одинцово. На днях были задержаны четыре именитых врача — их обвиняют в торговле малышами.

Как уже сообщал «», в середине января в поселке ВНИИССОК скончался младенец от синдрома внезапной детской смертности. «Скорую помощь» вызвала няня, гражданка Украины. Кроме мертвого малыша медики нашли в квартире еще троих детей примерно 2–3 месяцев от роду. Няня-украинка рассказала, что всех этих малышей родили суррогатные матери. А биологические родители — иностранцы. Они не отказались от детей, а просто оформляют документы, чтобы вывезти отпрысков домой. ГСУ СК по Московской области возбудил уголовное дело по двум статьям: торговля людьми и причинение смерти по неосторожности.

Следствие вскоре передали в центральный аппарат СКР. 14 июля по делу были задержаны 4 врача. Среди них — эмбриолог, врач-уролог-андролог Тарас Ашитков, его компаньонка репродуктолог, акушер-гинеколог Юлиана Иванова, а также врач высшей категории, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти. Все они — заслуженные специалисты с огромным опытом работы в этой сфере. Ашитков и Иванова (оба из Саратова) с 2016 года трудились в медицинском центре «Петровские ворота». Немногим ранее Ашитков работал в США. В Интернете специалистов хвалят и советуют обращаться к ним в случае проблем с деторождением.

Панаиоти в течение 28 лет принимала роды в роддоме №3 на Нежинской улице — у нее полсотни положительных отзывов от благодарных женщин.

— Маму задержали очень внезапно — утром приехали за ней домой. Почему — мы не знаем: она не рассказывала нам о работе. Жили мы на среднестатистическом уровне. Мама большую часть времени отдавала своим пациенткам. Пока не успели даже нанять адвоката. Обвинения в торговле детьми — просто какой-то бред, — рассказала дочь задержанной.

Между тем следователи СК вышли с ходатайством об аресте — Басманный суд в среду должен был избрать врачам меру пресечения.