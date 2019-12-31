Дочь режиссера Эльдара Рязанова отреагировала на дискуссию пользователей социальных сетей об отношениях героев фильма «Ирония судьбы», который снял ее отец. Зрители спорили, находились ли артисты в нетрезвом состоянии во время съемок сцены в бане и была ли у Нади и Ипполита интимная связь. В ответ Ольга Рязанова раскрыла некоторые детали, связанные с показом фильма по телевидению 1 января 1976 года.

По словам Рязановой, работа над «Иронией судьбы» была завершена летом 1975 года и планировалась к показу в новогодние праздники.

«Но до папы доходили слухи, что фильм не хотят выпускать из-за пропаганды пьянства», — написала в своем профиле в Facebook Ольга Рязанова.

Чтобы допустить фильм к показу, режиссеру пришлось подготовить вступительное слово к картине, чтобы смягчить негативное впечатление от пьянства. Затем это вступление пришлось переписать из-за того, что Рязанов назвал фильм «рождественской сказкой для взрослых», что стало идеологической ошибкой, поскольку религиозные праздники в СССР не отмечались.

Жаркий спор в соцсети вызвал вопрос о том, был ли секс у главных героев фильма. По мнению некоторых, в пользу того, что интимная связь у Нади и Ипполита была, говорит то, что он держит ее за талию «вполне по-хозяйски», Надя дарит Ипполиту дорогой подарок (электробритву), а также признание Нади о том, что она встречалась с женатым мужчиной «два раза в неделю на протяжении пяти лет». Однако противники этой теории акцентируют внимание на том, что Надя не переодевается при Ипполите, и напоминают, что в СССР секса не было. Рязанова не стала отвечать на этот вопрос.

Видео дня. Зеленский встретил освобождённых украинцев в Киеве