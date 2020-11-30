Дочь актера Алексея Баталова Мария в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказала о том, как пропал архив ее отца.

По словам женщины, к ней часто приезжали актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин. В эти моменты она была одна и, сидя в инвалидной коляске, не могла защитить архив, который супруги вывезли.

«Я не могла помешать им, я была одна», — цитирует Марию «СтарХит».

Сейчас пара готова все вернуть. При этом Дрожжина тоже называет семью Баталова неблагодарной и считает, что действовала в интересах известной семьи.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.