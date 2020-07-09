Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

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— В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации, — сказал министр.

Мурашко высоко оценил работу отечественной системы здравоохранения во время пандемии. Сейчас практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости, сказал он.

— Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что 17 из разработанных вакцин признали перспективными, над ними ведут углубленную работу.

Около 112 000 россиян с коронавирусной инфекцией сейчас находятся в больницах, сообщил глава Минздрава.

По данным ВОЗ, коронавирусом нового типа заразились более 11,7 миллиона человек, свыше 539 000 умерли . В России выявлено 700 тысяч случаев заражения COVID-19, более 10 500 человек скончались.

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, когда ждать вакцину от коронавируса, и кого будут прививать в первую очередь. Он считает, что к тотальному прививанию населения от новой инфекции стремиться никто не будет, в этом нет нужды.