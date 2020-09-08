Представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал в беседе со «Звездой» обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил «пощадить» своего коллегу.

По словам адвоката, говорить о помиловании Ефремова до вынесения судом вердикта по его делу невозможно.

«Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно», — напомнил он.

При этом Добровинский назвал спекуляцией разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент.

Смертельное ДТП

Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии он скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.

В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также трехлетнего запрета на вождение автомобиля. Защита актера попросила суд вынести «справедливый приговор», но без лишения свободы. Решение огласят 8 сентября.