Глава адвокатской конторы «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что будет представлять гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в суде по иску к СМИ о защите чести и достоинства.

Как ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Кристина Явкина, Рогозин подал иск на 300 тысяч рублей о защите чести и достоинства к изданиям, опубликовавшим критические комментарии в его адрес. Речь идет об опубликованной в 2018 году статье. Согласно материалам суда, ответчиками по иску выступают ИД «Аргументы недели», ООО «Неоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест», а также два физических лица. Заседание по делу назначено на 15 декабря.

«Представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской. Марина — мой давний партнер по многим резонансным делам, например, дело о чести и достоинстве Филиппа Киркорова против Дидье Маруани и Жильбера Синуэ», — заявил Добровинский, который был лишен на два года адвокатского статуса после процесса по делу актера Михаила Ефремова.

В 2019 году сообщалось, что Рогозин подал иски на несколько интернет-ресурсов.