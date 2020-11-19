Адвокат Александр Добровинский объяснил, как ему удалось доказать вину актера Михаила Ефремова в аварии на Садовом кольце. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров, и Добровинский вызвался бесплатно представлять в суде сторону пострадавших. По его словам, СМИ помогли ему выиграть дело против Ефремова.

— Практически все дело было доказано мною с помощью СМИ. В материалах дела было много видеозаписей с места. Многие сделали видео сразу после аварии, — заявил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, то на одном из видео запечатлен мужчина, который помогает Ефремову выйти из машины и женщина, стоящая напротив и снимающая обоих.

Добровинского пригласили на ток-шоу, он согласился приехать с условием, что этих людей покажут по телевидению с просьбой откликнуться и выступить свидетелями.

— Ефремов менял свою позицию постоянно, у меня была задача — доказать его вину. Редакторы показали эти кадры на всю Россию. Люди откликнулись, получилось два ключевых свидетеля. Второй свидетель подтверждал слова первого, и это было главное, — пояснил адвокат.

По его словам, свидетельница четко ответила в суде на все вопросы и была очень убедительной.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.