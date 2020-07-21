Местные боятся заразиться и просят не мусорить.

Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала порталу 161.ru о том, как изменился город с появлением туристов.

По словам девушки, пока ограничения не были сняты, на сочинских пляжах было немноголюдно и спокойно: «отдыхало не больше восьми-десяти семей», не играла музыка и даже не работали лотки с вареной кукурузой. С 21 июня (когда ограничения сняли) «город не треснул по швам», но некоторые изменения произошли.

«Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады», — сообщила Татьяна Кольцова.

Самое большое удивление у девушки вызвали очереди в кафе и общепит, которые работали навынос.

О наплыве туристов Татьяна узнала от своих знакомых и из сообщений телеканалов. На ближайший к себе пляж ее семья ходить перестала: отталкивала музыка, которая доносилась с того места.

Позднее девушка узнала, что наибольшее количество туристов приехало в Имеретинскую долину. Местные гостиницы и отели в начале сезона скинули цены, чтобы привлечь побольше отдыхающих.

В целом, со слов девушки, многие жители Сочи относятся к туристам негативно из-за неподобающего поведения, а также из-за того, что боятся заразиться коронавирусом.

«Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу», — сказала Татьяна Кольцова.

Однако, несмотря на все это, город и его жители по-прежнему готовы принимать российских туристов.

«В общем, Сочи, как обычно, ждет гостей. Пожалуйста, приезжайте в масках. Не занимайтесь сексом на пляже днем. Не мусорьте. Не ругайте сочинскую медицину. А так — добро пожаловать!» — заключила Татьяна.