Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то «до Владивостока будет тяжело», заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.