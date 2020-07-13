Более двадцати человек пострадали в результате взрыва и пожара на борту корабля на американской военно-морской базе в Сан-Диего.

Чрезвычайное происшествие случилось на корабле USS Bonhomme Richard, сообщил представитель американского Тихоокеанского флота Майк Рейни. По его словам, четверо гражданских лиц и 17 моряков были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Причина пожара выясняется. Корабль Bonhomme Richard плановое техническое обслуживание в своем порту приписки Сан-Диего.

По словам Рейни, два других пришвартованных рядом корабля, USS Fitzgerald и USS Russell, были отведены к причалам от пожара.

По оценкам Рейни, на борту Bonhomme Richard находилось около 160 моряков и офицеров, что намного меньше, чем если бы корабль находился на боевом дежурстве.

Контр-адмирал Филипп Э. Собек заявил, что военные и гражданские пожарные все еще пытаются спасти корабль: «Это то, что мы обучены делать». Между тем, как заявил CNN начальник пожарной службы Колин Стоуэлл, горение может продолжаться в течение нескольких дней, «вплоть до ватерлинии».

Адмирал Собек пообещал, тем не менее, что корабль вернется в строй: «Мы обязательно позаботимся о том, чтобы он снова поплыл».

По данным ВМС США, Bonhomme Richard — один из восьми десантных кораблей класса Wasp и может перевозить более 1000 моряков. Его стоимость оценивается в $761 млн. Корабль способен доставлять и высаживать небольшие лодки и транспортные средства-амфибии, а также вертолеты. Корабль был введен в эксплуатацию 15 августа 1998 года. Принимал участие в ряде операций, включая операции «Несокрушимая свобода», «Анаконда» и «Иракская свобода».

Адмирал Собек сказал, что во время пожара на корабле не было боеприпасов. Поэтому неясно, что послужило причиной взрыва. В первоначальных отчетах указывалось, в частности, на избыточное давление, возникшее при нагревании. По словам адмирала Собека, на корабле было около миллиона галлонов топлива, но оно находится «намного ниже» многих источников жара.

В 1967 году на американском авианосце Forrestal произошел пожар, в результате которого погибли более 130 моряков после того, как ракета случайно попала в отсек экипажа и произвела несколько взрывов. Этот эпизод использовался в качестве урока о том, как выполнять процедуры безопасности на судах ВМФ.