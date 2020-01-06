Завтра, 7 января, все православные верующие отметят Рождество Христово. А сегодня — очень важный, последний день подготовки к Рождеству — Рождественский Сочельник. Конечно, многие готовятся к празднику: украшают дом, планируют принять гостей или сами собираются в гости, накрывают на стол. За заботами и застольями важно не упустить ощущения чуда, которое снисходит в день Рождества Христова. Перед Рождеством нужно настроиться на него. О том, что действительно важно в этот день, рассказали доцент Свято-Филаретовского православно-христианского института Юлия Балакшина и ректор этого института, священник Георгий Кочетков.

Сочиво и подарки

«Название «Сочельник» происходит от слова «сочиво» или «сочень». Это кушанье, которое принято употреблять в последний день рождественского поста, — говорит Юлия Балакшина. — Все уже предвкушают, предчувствуют праздник, ждут, когда появится рождественская звезда, которая ознаменовала рождение Иисуса Христа. И сейчас верующие ищут на небосклоне своего сердца эту звезду и готовят себя к тому, чтобы войти в радость явления Христа в мир. Сегодня еще пост, и сочиво — пища постная, но уже одновременно и праздничная».

Сочиво очень любят дети: его готовят из злаковых культур с медом и орехами — получается очень вкусно. Есть предание, согласно которому до первой рождественской звезды человек вообще ничего не должен вкушать, сохраняя особую собранность и внутреннюю готовность к чуду: к рождению Сына Божьего, Христа.

«Именно с Сочельником, а совсем не с Новым годом связана традиция класть подарки под елку: те самые волхвы, которые в евангельском рассказе приносят дары Младенцу-Христу, приносят их и нашим детям. Рождество в дворянских и интеллигентских русских семьях было временем обязательной елки. Все дети очень ждали Сочельник и утром, просыпаясь, бежали к наряженной елке, чтобы увидеть, что им принесли волхвы», — говорит Юлия Балакшина.

Рождество как светский праздник

Сегодня Рождество для многих людей — это не столько православный праздник, сколько еще один повод встретиться с родными и близкими за общим столом, поздравить друг друга. По словам священника Георгия Кочеткова, ничего плохого в этом нет, надо просто не забывать о главном.

«Очень хорошо, что кто-то откликается на рождественскую радость, причисляет он себя к церкви или нет, — сказал он корреспонденту «МИР 24». — Действительно, человек может забыть о Боге. И если Рождество станет для него возможностью вспомнить о Христе, то это радует. Главное, чтобы действительно был интерес к Рождеству, а не просто к развлечениям. Внимание современных людей часто бывает отвлечено от самой сути праздника. Бывает, люди и на дни рождения, и на свадьбы ходят, больше думая не о человеке, которого поздравляют, а о том, что это возможность просто повеселиться или закусить. Увы, так нередко происходит и с Рождеством: даже из названия праздника часто уходит имя того, чей приход в мир празднуется».

Чтобы проникнуться духом Рождества, испытать настоящее вдохновение, лучше всего принести подарки и радость не только самым близким, но и совсем незнакомым людям.

«Празднование Рождества Христова в нашем народе связано с традициями милосердия не только как ожидания милости от Бога, но и в первую очередь — как принесения ее другим людям, — говорит Георгий Кочетков. — Христиане часто говорили: нет настолько бедного человека, которому нечем было бы поделиться с другим нуждающимся. В Москве, например, святая великая княгиня Елизавета Федоровна в начале XX века в рождественские и святочные дни вместе с детьми из великокняжеских семей навещала больных, раненых и убогих».

И сейчас нам ничто не мешает сделать подарки бедным и одиноким. Если таких людей нет рядом с вами, то в интернете всегда можно отыскать адреса благотворительных фондов, которые занимаются адресной помощью нуждающимся.

Святки: чудо на ладошке

Таким призывом к милосердию полны святочные рассказы в русской классической литературе. Интересно, что они далеко не всегда были радостными. «Некоторые из них звучат по-настоящему трагически, — говорит Юлия Балакшина. — Так, например, у Достоевского в „Мальчике у Христа на елке“ бедный мальчик ходит по городу, смотрит в праздничные окна домов и в конце концов, заснув, замерзает и оказывается на елке у самого Христа. В этом мире для него не находится доброго человека, доброго сердца и чудо оказывается невозможным. Но не для Христа». Православный педагог напоминает, что Христос и родился, чтобы «согреть холод мира».

Мы можем приготовить сочиво, его рецепт нетрудно найти в интернете. Но важнее приготовить чудо для тех, кто рядом с нами. Может быть, не только для людей, которых мы лично знаем, но и для таких, кто, как маленький герой Достоевского, оказывается отверженным и может на все наши елки смотреть только со стороны улицы.

«Может быть, важно пойти к людям обездоленным, к тем же бездомным и сделать для них какое-то маленькое рождественское чудо. Так мы лучше всего войдем в дух и смысл Рождества Христова», — говорит Юлия Балакшина.

После Сочельника начинаются Святки — святые дни, которые идут от Рождества Христова до Крещения. В русской культуре эти дни запечатлены как необычное время, будь то «Ночь перед Рождеством» у Николая Васильевича Гоголя или «Крещенский вечерок» с гаданиями у Василия Андреевича Жуковского.

«Это особый рубеж, через который проходит весь мир — не только люди, но и природа, и все мироздание. Такое ощущение, что невозможное в другие времена вдруг становится возможным. В том числе участие в жизни человека каких-то сверхъестественных сил», — говорит Юлия Балакшина.

Православная традиция не приветствует гадания, но в русскую культуру вошло представление, что Сочельник и Святки — время, когда чудо приближается к человеку, тайны открываются. И особую роль здесь сыграл святочный рассказ. Родоначальником этого жанра стал Чарльз Диккенс, но и в России рождественские истории приобрели очень большую популярность. Святочные рассказы есть у Достоевского, Чехова, Лескова.

Есть еще одна по-настоящему ценная традиция, которая оживает в наши дни — крещение в Рождество. «Когда-то таинство крещения совершалось только в определенные дни, чаще всего на Рождество, Богоявление и Пасху, — говорит Священник Георгий Кочетков. — Немного жаль, что в наше время нечасто встретишь практику совершать крещение людей в эти дни, но, тем не менее, такие случаи есть. Этот праздник — вхождение новых людей в Церковь, их рождение в Боге и рождение Христа в них — считался и до сих пор считается самой большой радостью среди верующих».

Видео дня. Бойфренд Бузовой показал ее без макияжа и фильтров