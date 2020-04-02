В Москве за нарушение карантинных мероприятий организации будут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. Текст закона опубликован на сайте мэра столицы в четверг, 2 апреля.

За неисполнение требований о временной остановке проведения массовых мероприятий, а также работы объектов розничной торговли, общественного питания и пр. может обойтись должностным лицам штрафом в размере от 30 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Кроме того, законом вводится штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции.

Обеспечивать порядок при введении режима повышенной готовности московским властям помогут общественные пункты охраны порядка. Заводить административные протоколы будет полиция и транспортная полиция.

Нарушителей планируют выявлять с помощью городских камер наблюдения и данных о геолокации.

Режим повышенной готовности действует в Москве и Подмосковье с вечера 29 марта.

По данным оперштаба 2 апреля, в России насчитывается 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Погибли 30 пациентов.

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