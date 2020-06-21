Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение c 22 июня возобновить пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.

Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения из-за ситуации с распространением вируса COVID-19.

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. Пропуск граждан на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться с 9.00 до 18.00 (мск) ежедневно, будет работать как пешеходный, так и транспортный переход», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата главы ДНР.

В ведомстве пояснили, что с четверга, 25 июня, на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию ДНР, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В частности, в первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан.

«При этом мы призываем граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная — сами украинские власти признают, что началась вторая волна заболеваемости. Более того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ «Еленовка» на украинской стороне и в каком режиме», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что после выезда на территорию Украины обратно в республику граждане смогут заехать только при включении в списки и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия.