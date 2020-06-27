Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приостановил с 28 июня указом движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пункты въезда выезда на линии соприкосновения.

Ранее данная мера была принята властями ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить движения граждан через КПВВ.

«Приостановить с 00.00 (совпадает с мск) 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 п.8 указа главы Донецкой народной республики от 14 марта 2020 года ✓57 «О введении режима повышенной готовности», — говорится в тексте указа главы распространённом его пресс-службой.

В администрации главы пояснили Mpravda.com что данный указ вновь приостанавливает движение гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения.