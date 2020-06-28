ДНР с 28 июня закрыла границу с Украиной из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ накануне подписал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

Согласно документу, прекращается движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пункты на линии соприкосновения.

По данным на субботу, на территории ДНР было выявлено 1117 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В республике действует режим повышенной готовности: с 19 марта учебные заведения перешли на дистанционное обучение, сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, власти запретили въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших действует обязательная самоизоляция на 14 дней.