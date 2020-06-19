Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть КПП через линию соприкосновения. В ДНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией и призвали к открытию гуманитарных коридоров.

«До понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья. Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По словам полпреда республики, в понедельник, 22 июня, власти республики «на одном из КПВВ намерены организовать ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины».

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.