Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала пропускать граждан с территории, контролируемой Киевом, передает корреспондент Mpravda.com.

Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта через контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Позже было принято решение частично возобновить перемещение граждан на определённых условиях.

В настоящее время желающие попасть на территорию самопровозглашенной ДНР проходят санитарную обработку автомобилей и заполняют анкеты, также проводиться измерение температуры тела. После прохождения пограничной зоны все приехавшие будут размещены на двухнедельный карантин в лечебном учреждении, передаёт корреспондент Mpravda.com.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.