По итогам проведенного исследования говяжьей тушенки Роскачество обнаружило у ряда торговых марок антибиотики, ДНК лошади, курицы и свиньи. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Роскачество отметило, что анализировалась говядина высшего сорта 23 торговых марок, которые произведены как в России, так и в Белоруссии.

«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи, трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади. При этом ДНК гороха, риса, картофеля, кукурузы, пшеницы и сои эксперты в банках тушеного мяса не обнаружили», — отмечается в сообщении.

Согласно результатам исследования, в банках тушенки пяти торговых марок были найдены следы лекарственных препаратов — антибиотиков. При этом в продукции одной торговой марки их концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм.

Что касается соотношения мяса и бульона, то в консервах семи брендов «воды» оказалось почти 50 процентов.

В итоговый топ вошла продукция пяти торговых марок стоимостью примерно 180–250 руб. При этом цена всей исследованной тушеной говядины варьировала от 82,9 до 306,09 руб., отмечается в сообщении на сайте Роскачества.

«Рамблер» писал, что ранее эксперты Роскачества провели исследование искусственных новогодних ёлок, представленных в российских магазинах, и обнаружили, что некоторые образцы в своем составе имеют повышенное содержание токсичного вещества — формальдегида.

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