Отношениям Азербайджана и России, и без того напряженным из-за нагорно-карабахского конфликта, предстоит еще одно испытание. В конце года планируется запуск трубопровода из Азербайджана, который сможет еще больше сократить продажи российского газа в Европу и Турцию, говорится в статье. Но насколько безопасен проект на фоне азербайджано-армянского противостояния?

Южный газовый коридор стоимостью 40 миллиардов долларов начнет заполняться огромным азербайджанским месторождением «Шах-Дениз II» в Каспийском море. Проект пользуется поддержкой Европейской комиссии, поскольку она стремится ограничить зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Также проект пользуется поддержкой Турции, вставшей на сторону Баку в самых смертоносных сражениях с 90-х годов прошлого века между Азербайджаном и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

Боевые действия охватили азербайджанские города рядом с Южным газовым коридором, однако British Petroleum (BP) в Азербайджане, входящая в консорциум компаний, участвующих в проекте, заявила Reuters, что продолжает работу в соответствии с намеченным планом. «В настоящее время все наши бизнес-операции в регионе продолжают работать в обычном режиме, и наши планы остаются неизменными», — сказал представитель BP.

Сегодня Баку заявил, что начинает судебный процесс из-за нанесения Арменией ударов по экспортной инфраструктуре страны на территории, где проходит Южно-Кавказский газопровод — составная часть Южного газового коридора.

Амбиции России по увеличению объема поставок природного газа в Европу могут сорвать санкции США. По мнению аналитиков, у Москвы хорошие отношения с Арменией и Азербайджаном, а также прагматичные отношения с Турцией — страны смогли преодолеть прошлые кризисы и разницу позиций по Сирии.

Однако конкуренция за продажу газа особенно нежелательна, поскольку российская экономика пострадала из-за падения спроса на нефть и газ из-за пандемии covid-19. Примечательно, что чуть более чем за 10 дней с начала эскалации президент России Владимир Путин успел уже несколько раз обсудить ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поговорил впервые.

«Азербайджанский газ — серьезная угроза»

Центральный банк России сообщает, что в первой половине этого года экспорт газа упал до 11, 44 миллиарда долларов по сравнению с 18, 65 миллиарда долларов за соответствующий период 2019 года. В этом году Газпром планирует поставить в Европу не менее 170 миллиардов кубометров (в 2019 году экспорт составил 199 миллиардов).

В первом полугодии экспорт природного газа Газпрома в Европу, включая Турцию, упал на 18 процентов до 78,94 миллиарда кубометров. Только по Турции он упал более чем на 40 процентов (до 4,7 миллиарда кубометров).

Тем временем, за последние два года Азербайджан поставил в Турцию почти 7 миллиардов кубометров газа по уже существующему трубопроводу TANAP, части Южного газового коридора. По полностью завершенному Южному газовому коридору, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце этого года, Турция будет получать 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год, 10 миллиардов кубометров будут направлены в Европу.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, азербайджанский газ вряд ли полностью заменит Газпром в Европе, но представляет серьезную угрозу.

«Однако учитывая другие факторы, прежде всего, увеличение импорта сжиженного природного газа, начало поставок газа из Азербайджана приведет к усилению конкуренции» — заявил он Reuters. Газпром не отреагировал на просьбу Reuters о комментарии.

Между тем российский Forbes опубликовал комментарий генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, считающего, что «одно из возможных последствий [нагорно-карабахского конфликта], которое будет иметь глобальное значение, — нарушение транзита газа через Турцию», для которой передача энергии — один из важнейших инструмент давления на ЕС.