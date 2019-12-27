СПОРТ

Дмитрий Алиев – чемпион России по фигурному катанию

16:24 27/12/2019

Дмитрий Алиев занял первое место в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске, передает RT.

Как отмечается, по итогам двух прокатов Алиев набрал 260,98 балла — 87,35 за короткую и 173,63 за произвольную программы. Второе место занял Артур Даниелян, показавший результат 253,42 (75,72 + 177,70) балла. Замкнул тройку призеров Александра Самарин с 252,74 (80,68 + 172,06) балла.

Ранее сегодня Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали бронзу в танцах на льду. По итогам двух прокатов эта пара набрала по сумме двух прокатов 220,74 балла – 88,43 за ритмический и 132,31 за произвольный танцы. Таким образом, Синицина и Косолапов стали двукратными чемпионами России по фигурному катанию.

Первенство страны по фигурному катанию завершится в воскресенье.



