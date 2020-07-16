Этой зимой Дмитрию Дмитренко наконец-то удалось немного утеплиться и обновить гардероб. Парень получил в свое распоряжение ни много ни мало, а целый пуховик, теплые ботинки, да еще и носки. До этой поры «идеальная жена» Ольга Рапунцель не спешила заботиться об отце семейства, и Дмитрию приходилось холодной зимой ходить в тонкой куртке и в летней обуви без носков.



Сам Дима известен в коллективе своей выдающейся экономностью, которая, впрочем, не мешает ему упрекать супругу в том, что та недостаточно хорошо о нем заботится. Мама Дмитрия тоже частенько была недовольна Ольгой, будучи полностью солидарной с сыном насчет недостаточного уровня заботы о нем со стороны его непутевой жены.



В итоге Ольга решила взяться за мужа всерьез, чтобы прекратить все претензии и нападки в свой адрес по поводу гардероба Дмитрия. В итоге молодой человек действительно начал частенько появляться в эфирах в обновках, однако и тут к Ольге стали возникать вопросы. Причиной всему стала рубашка с птичками, которую Оля купила мужу в одном из магазинов. Стали даже появляться версии, что изначально девушка купила эту вещь себе, но потом решила подарить не особо подкованному в вопросах модных тенденций супругу. Впрочем, для семьи истинных «брендов» это вполне допустимое явление.