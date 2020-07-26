Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что пакеты доступа в Интернет неизбежно подорожают в ближайшее время.

Он сказал, в беседе с телеканалом «360», что еще раньше объяснял, что внедрение «пакета Яровой» вызовет подорожание услуг провайдеров. Кроме этого на повышение тарифов может повлиять падение курса рубля, поскольку вся инфраструктура построена на импортном оборудовании.

Мариничев отметил, что и пандемия изменила структуру контента в интернете, поскольку люди стали потреблять больше трафика.

Интернет-омбудсмен предположил, что операторы, чтобы нивелировать недовольство людей повышением цен, будут предлагать им более высокие скорости и дополнительные услуги. Мариничев считает, что цены у отдельных операторов могут вырасти на 20%.