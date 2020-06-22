Дмитрий и Ольга Дмитренко поблагодарили ведущих и продюсеров Дома-2 за поздравления с рождением дочери.

От всей души благодарю шоу #БородинапротивБузовой ⚡ За такие трогательные поздравления, безумно приятно получать такие вдохновляющие пожелания в адрес нашей семьи! Спасибо, за поздравления и за такой сюрприз ❤💐 в виде цветов и платьица для нашей доченьки 👗 Нам очень приятно 🙏🏻



Хочу поблагодарить шоу ББ и отдельное спасибо продюсеру Шоу ББ Татьяне и нашей крестной Наталье за поздравления и за такой сюрприз 😻в виде цветов и платьице для нашей малышки❤нам очень приятно🤗💋

Как же нам всем важно внимание, особенно детям🥰Ну вот, осталась я сама наедине со своими девочками, Диму ещё вчера вызвали на поляну и сегодня тоже, мои девочки требуют много внимания, малышка на груди, Василиска зовёт меня играть, рисовать с ней нужно, я уже не говорю, про уборку каждый день, мытье полов и протираю пыль, все таки малышка в доме, хотя есть увлажнитель воздуха, так ещё нужно кушать приготовить, накормить себя, чтоб было много молока для малышки и деток ❤накупать детей, поиграть, погулять с ними, так и о себе я не забываю, я ведь должна быть всегда красивой и Мужу тоже нужно отдельное внимание 🤗и вот свободное время появляется только к вечеру😌Димуля, когда дома, всегда мне помогает во всем, мы с ним разделили наши обязанности, у меня золотой Муж❤Как же прекрасно быть мамой двух дочек 👩‍👧‍👧это же куколки, платьице, цветочки💗

Мамина радость и папина слабость😻а сегодня ещё у нас была классная фотосессия, можете глянуть у меня в сторис, как будут готовы фото, с радостью поделюсь с вами снимками нашей Семьи 👨‍👩‍👧‍👧❤А как проходят ваши дни?