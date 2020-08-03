Дмитрий Дмитренко с нетерпением ждёт того момента, когда вся его семья вновь окажется на поляне.

Мне нравится смотреть на огонь потому, что в такие моменты я настраиваюсь на романтическую волну. Мне становится спокойно и уютно. Все плохие мысли и проблемы уходят в даль, на душе становится умиротворённо, хочется смотреть на краснеющие угольки. И особенно я обожаю запах костра. И у нас на Поляне появился Очаг для костра. Скоро вернемся со своими девочками на площадку и будем здесь проводить вечера всей семьей, наслаждаясь теплом и рассказывая сказки.