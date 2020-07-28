Дмитрий Дмитренко в прошедшие выходные отправился вместе с семьёй в парк аттракционов.

Парк Сказка 🎡🏰🎠

Посетили вчера семейный парк аттракционов — Сказка. Доченьке понравилась всё, а нам в особенности то место, где стоят микрораспылители воды 💦 Из минусов деньги на карте таят быстрее, чем мороженное в 30 градусную жару 🤣🍦 Но если у вас только один ребёнок и если ехать в будни, можно уложиться в более менее адекватную сумму 👌🏻 Нам хотелось отдыха, мы семьей кайфанули ❤





Прекрасное время в парке аттракционов всей Семьей 🎡 👨‍👩‍👧‍👧❤ Мы накатались на каруселях, Василиса только на лошадках несколько раз прокатилась, нам пришлось уговаривать ее пойти на другие карусели)) 😁да и мы с мужем прокатились по очереди😻

Выходной день, людей было немерено, лучше приезжать сюда все таки в будние дни, а выходные дни огромные очереди в кассах, на аттракционы и в кафе ☝Мы заказ ждали 30 минут🤷🏽‍♀но а так прикольно, ещё сюда приедем и не раз)



