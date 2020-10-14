Дмитрий и Ольга Дмитренко на днях отметили четыре месяца с момента рождения второй дочери.

Мой маленький мир 💛

Софиюшке уже 4 месяца 🧸👶🏼💖 Ты так быстро растешь, доченька. Радуешь родителей всех близких, даришь счастье. Пусть твои дни наполняются любовью, победами. Мы тебя очень любим наша доченька 🥳🎈🎉🎁🧁



Софиюшка моё сердечко ❤Нам уже 4 месяца❤

Наши достижения 🥰😍

👼Держит головку.

💖Почти научилась самостоятельно переворачиваться на животик .

🌟Улыбашка и смеётся во всю .

☀Играет слюнями,плюётся)

🎀Рассматривает свои пальчики,кулачки и пробует на вкус)

💛Агукает.

🤍Держит меня за пальчик и не хочет отпускать.

💜Уже пытается ползти .

🧸Появилась любимая игрушка.

💗Не любит долго быть одна, нам нужно внимание 😻

🧡Ждём появления первого зубика❤