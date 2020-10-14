Дмитрий и Ольга Дмитренко на днях отметили четыре месяца с момента рождения второй дочери.
Мой маленький мир 💛
Софиюшке уже 4 месяца 🧸👶🏼💖 Ты так быстро растешь, доченька. Радуешь родителей всех близких, даришь счастье. Пусть твои дни наполняются любовью, победами. Мы тебя очень любим наша доченька 🥳🎈🎉🎁🧁
Софиюшка моё сердечко ❤Нам уже 4 месяца❤
Наши достижения 🥰😍
👼Держит головку.
💖Почти научилась самостоятельно переворачиваться на животик .
🌟Улыбашка и смеётся во всю .
☀Играет слюнями,плюётся)
🎀Рассматривает свои пальчики,кулачки и пробует на вкус)
💛Агукает.
🤍Держит меня за пальчик и не хочет отпускать.
💜Уже пытается ползти .
🧸Появилась любимая игрушка.
💗Не любит долго быть одна, нам нужно внимание 😻
🧡Ждём появления первого зубика❤