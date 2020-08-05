Дмитрий Дмитренко благодарен Вселенной за свою старшую дочь Василису.

Когда ты только родилась, я очень сильно волновался, что не смогу быть хорошим папой. А потом я понял, что Господь подарил мне настоящего Ангелочка, и я счастлив по сей день. Теперь я знаю, что чудеса в этой жизни иногда случаются. Самое приятное, что одно из чудес Вселенной досталось мне. Я очень рад, доченька, за то, что ты украшаешь мою жизнь.

Люблю тебя сильнее себя, на всё готов ради того, чтобы ты улыбалась и была бесконечно счастливой 👶🏼💛🧸









