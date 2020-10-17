Дмитрий Дмитренко заявил, что у каждой семьи свой рецепт счастья.

Всегда найдётся козел, который придумает про тебя какую-нибудь гадость. Овца, которая не только пустит эту информацию в массы, но ещё обязательно что-то добавит от себя, и баран, который непременно всему этому поверит 😂

А если хочешь понять жизнь ✊🏻, то перестань верить тому, что говорят и пишут. Не верь прочитанному и рассказанному. Верь увиденному и доказанному. Никогда не верь в слова.

В каждой семье свой рецепт счастья и своё виденье того, какими должны быть правильные семейные отношения. Как говорится, чужая семья – потемки ✊🏻Однако нельзя оспорить того, что семья не может существовать без взаимного уважения, взаимопонимания и готовности находить компромисс.

«В этой жизни я могу найти замену любой вещи, но я никогда не найду замену своей жене, детям и семье»!