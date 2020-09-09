Дмитрий Чайков согласился с желанием Ирины Пингвиновой пожениться после рождения дочери.

ЧАЙКОВ: «ПЛАНИРУЕМ СЫГРАТЬ СВАДЬБУ»

Дмитрий Чайков рассказал, как поменялись их отношения с Ирой после его возвращения на Поляну.

«Отношения стали более трепетными, мы стали больше времени проводить друг с другом, появилось больше заботы, трогательных моментов. Ждём вместе нашу «фисташку», – поделился Дима с Mpravda.com.

Поговорили с Чайковым и о предстоящей свадьбе.

«Свадьбу сыграем уже после рождения дочки. Хотели раньше, конечно, но из-за нашего нахождения на Острове, всё немного затянулось. А на таком сроке Ире будет дискомфортно из-за животика. Поэтому отложили пока этот вопрос», – пояснил участник.

Возможно, ребята решат расписаться до рождения малышки, а уже после сыграют свою.