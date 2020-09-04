Дмитрий Чайков обратился к мужской половине своих поклонников с вопросом об отцовстве.

Парни, нужен совет! Прежде всего, как у вас дела? Мы пока с Ирой примеряемся к поляне, к жизни в Москве, отсутствию моря и постоянному разнообразию происходящего.

Иногда хочется обратно, но редко 😄

Мне кажется, я пока не очень понимаю, каково это — быть отцом. Может когда у Иры живот будет побольше, или когда возьму фисташку первый раз на руки))

Как у кого было? Поделитесь впечатлениями? И все от такие отмороженные в плане эмоций как я? 😂