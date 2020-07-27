Дмитрий Чайков и Ирина Пингвинова рассказали, что на предыдущем УЗИ врач ошиблась, сказав, что у пары родится сын. Ирина часто делится с подписчиками новостями своей жизни и в этот раз девушка поведала, что врач на первом скрининге со стопроцентной уверенностью сказала, что у пары будет сын. Ирина сразу решила всем рассказать. Но сама будущая мама до последнего сомневалась и не была убеждена, что носит мальчика. Так, второй скрининг показал, что предыдущее УЗИ было ошибочным – у пары определённо родится дочь.



Ирина обрадовалась данной новости. Дмитрий был более сдержан в своих эмоциях, но сказал, что для него главное здоровье ребёнка, а пол не так уж и важен. Парень рассказал, что так иногда бывает в жизни, что ждёшь мальчика, а потом оказывается, что будет принцесса.



Дмитрий Чайков поделился, что теперь у него будет не одна, а сразу две принцессы. С именем пара пока не определилась, но будущий отец дал пока ещё нерождённой крохе милое прозвище Фисташка.